Испытания новой стационарной боевой системы "Прометей" завершатся в 2021 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Испытания первой системы охраны периметра "Прометей", в которую входят дистанционно управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулеметом, завершатся на объектах Минобороны России в этом году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор НПО "Электромашина" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") Игорь Афанасьев.

"Испытания стационарной системы "Прометей" завершатся в текущем году. Это уже завершающий этап испытаний на объектах Министерства обороны РФ. В настоящий момент идет предконтрактная работа, то есть какие-то вещи, которые будут заложены в контракте, уже отрабатываем", - сказал он.

По словам Афанасьева, в начале 2022 года "Электромашина" планирует заключить контракт на производство комплекса, поставки планируются с 2023 года.

"Прометей" - современная система защиты периметра особо охраняемых объектов различных силовых ведомств и специализированных предприятий. В нее входит до 16 дистанционно управляемых боевых модулей с крупнокалиберным пулеметом. Модули обнаруживают угрозу, оповещают о ней и при необходимости защищают охраняемый объект.

НПО "Электромашина" разработало и производит боевой модуль "Охотник" и его корабельную версию "Нарвал".