Пограничники Сахалина получили новое пограничное судно ледового класса

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Новое патрульное судно ледового класса "Адмирал Угрюмов" получили пограничники Сахалина. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"1 октября в Невельске Сахалинской области состоялось торжественное мероприятие по встрече нового пограничного патрульного судна "Адмирал Угрюмов" после перехода Северным морским путем в пункт постоянного базирования. В нем приняли участие глава региона, представители подразделений силовых структур", - отметили в ФСБ.

Экипаж судна совершил переход по маршруту Высоцк - Мурманск - Петропавловск-Камчатский - Невельск, преодолев за 26 суток 7 731 милю, более 3 000 из которых прошел по Северному морскому пути. Пограничное патрульное судно ледового класса проекта 22120 "Адмирал Угрюмов", названное в честь Героя России адмирала Германа Угрюмова, спроектировано ЗАО "Спецстройпроект". Его заложили 22 ноября 2019 года на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге. 15 апреля 2021 года судно было спущено на воду, а 16 августа 2021 года после проведения государственных испытаний на пограничном патрульном судне "Адмирал Угрюмов" поднят флаг кораблей, катеров и судов пограничных органов.

Оно предназначено для защиты государственной границы, внутренних морских вод и территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа России, их природных ресурсов, обеспечения охраны морских биологических ресурсов и осуществления государственного контроля в этой сфере. Кроме того, оно способно решать задачи контроля за судами, осуществляющими рыболовство, а также выполнять задачи по борьбе с браконьерством, поиску и спасению людей на море, участвовать в борьбе с терроризмом. Дальность плавания составляет около 8 000 миль, автономность - до 30 суток, ледовый класс судна позволяет ему преодолевать льды толщиной более полуметра.

"Это шестое судно в серии и третье, построенное для пограничников Сахалина", - сообщили в ФСБ. В ЦОС отметили, что пограничные органы на плановой основе оснащаются современными образцами вооружения и техники для решения задач пограничной деятельности и иных законных интересов Российской Федерации. Всего за последние пять лет пограничники получили более 50 кораблей и катеров.