Носитель "Посейдонов" подлодка "Белгород" завершит госиспытания до конца года

"На очереди - "Новосибирск", "Князь Олег" и "Белгород". Эти корабли до конца года должны выполнить еще несколько выходов в море на заводские и государственные испытания. На сегодня все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики. Корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая свои характеристики", - сказал Будниченко.

Он отметил, что после того, как эти ракетоносцы уйдут на флот, заводской стапель "Севмаша" пустовать не будет. "В этом году были заложены еще две атомные субмарины - "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" проекта "Борей-А". Они замкнули линейку крейсеров стратегического назначения, строительство которых сегодня ведется в заводских эллингах. Продолжаются работы и на многоцелевых АПЛ. Для ритмичного строительства прикладываем максимальные усилия", - сказал глава судоверфи.

Он напомнил, что летом была выведена из цеха многоцелевая АПЛ "Красноярск" проекта "Ясень-М", а весной корабелы передали ВМФ головной ракетоносец этого проекта "Казань". Говоря о сдаточной программе 2021 года, гендиректор подчеркнул, что предприятие не сбавляет темпов, и год стал одним из самых напряженных за последние 20 лет.