В России разрабатывают новый парашют для обучения подростков десантированию

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" разрабатывают новейшую учебно-тренировочную парашютную систему, которая позволит обучать основам десантирования юных парашютистов. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор по парашютостроению холдинга Алексей Козин.

"Сейчас нами разрабатывается учебно-тренировочная парашютная система грузоподъемностью до 120 кг как раз для проведения работ по обучению парашютистов начального уровня, в том числе в ДОСААФ", - сказал он, уточнив, что прыжки с таким парашютом могут совершаться в том числе подростками, масса парашютиста должна быть свыше 60 кг.

Новинка будет обладать круглым куполом и повышенным ресурсом применения по сравнению с имеющимися учебно-тренировочными системами.

В июле 2020 года холдинг поставил Московскому городскому аэроклубу ДОСААФ России "Волосово" учебно-тренировочные парашюты системы "Юниор" для обучения ребят, входящих в ряды детско-юношеского движения "Юнармия".

На сегодняшний день Аэроклубом ДОСААФ России в рамках профориентации на базе аэроклуба реализуется модульная программа Московского центра "Патриот.Спорт" "Юный парашютист". По ней обучают юнармейцев от 14 до 18 лет. С 2017 года число участников выросло со 120 до 630 ребят и клубу потребовалось увеличить количество парашютных систем.