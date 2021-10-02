Юнармейцы из Бурятии заняли первое место во всероссийской военно-спортивной игре "Победа"

КУБИНКА /Московская область/, 2 октября. /ТАСС/. Команда юнармейцев из Бурятии заняла первое место по итогам последних двух конкурсов в крупнейшей детской военно-спортивной игре "Победа", финальная церемония которой прошла в субботу в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Пятое место заняла команда из Республики Татарстан, четвертое - из Саратовской области, третье место присудили юнармейцам из Пензенской области, второе - из Ярославской.

Как заявил на церемонии награждения лидер команды-победителя Вячеслав Булдаков, к победе в игре юнармейцы шли целых два года. "К началу игры достигли своей лучшей формы", - подчеркнул он.

"Это по сути те же Олимпийские игры, со своей богатой историей и традициями. А ведь "Победе" тоже есть чем гордиться - ей уже больше двадцати лет", - сообщил начальник главного штаба "Юнармии", олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Как заявил начальник управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Игорь Сергиенко, в игре победителями стали все участники игры. "Вы победители, все кто стоит сегодня в этом зале. Вы победили в первую очередь самих себя. Вы победили, начиная от конкурса творческого и заканчивая эстафетой", - отметил он.

Военно-спортивная игра "Победа", организованная "Юнармией" совместно с Минобороны, Министерством просвещения и Российским движением школьников, проводится ежегодно и объединяет десятки тысяч подростков со всей России. На прошедших соревнованиях собрались более 70 сборных, каждая из которых представляла свой регион.