ВКС в 2021 году 15 раз предупредили об опасных сближениях объектов со спутниками в космосе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный центр разведки космической обстановки космических войск ВКС России выдал 15 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки в этом году. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2021 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС <…> выдали 15 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что также специалисты провели более 3,5 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1,7 тыс. космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 1,45 тыс. космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 270 космических объектов.

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры - с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.