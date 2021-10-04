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Новая техника ВС РФ
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В России впервые испытали ракету "Циркон" с атомной подлодки

Как сообщили в Минобороны, полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель
© Минобороны России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Атомная подлодка "Северодвинск" успешно выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Баренцевом море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Военно-морской флот Рoссии впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск", - сказали в ведомстве. По его информации, стрельба производилась по условной морской цели в aкватории Баренцева моря. Согласно данным объективного контроля, ракета поразила условную цель, а ее полет соответствовал заданным параметрам.

Минобороны сообщило, что испытательную стрельбу с атомной подлодки ракетой "Циркон" сочли успешной.

Пуск ракеты производился из надводного положения.

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС 30 сентября, что первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты "Циркон" будет выполнен с атомной подводной лодки "Северодвинск" в октябре. Второй пуск в зависимости от результатов планируется в ноябре из-под воды по морской цели.

19 июля сообщалось, что головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" успешно запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" по наземной цели, скорость полета составила 7 Махов, дальность - свыше 350 км. По данным военного ведомства, головной фрегат проекта 22350 выполнил пуск ракеты из акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.

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