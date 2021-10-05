Замглавы Минобороны Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием в Госдуму

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Замглавы российского военного ведомства Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы, произведен также ряд кадровых изменений по линии Военно-морского флота, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Указом президента заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной думы", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он сообщил, что также указом главы государства "освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы адмирал Витко Александр Викторович, начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом".

Министр выразил благодарность обоим военачальникам "за высокий профессионализм, ответственность и усердие, проявленные при исполнении ими служебных обязанностей".

По словам Шойгу, этим же указом главы государства начальником Главного штаба - первым замом главкома ВМФ назначен адмирал Александр Носатов, его в должности командующего Балтийским флотом сменил вице-адмирал Виктор Лиина.

Министр проинформировал, что заместителем начальника Генерального штаба назначен контр-адмирал Владимир Воробьев; начальником штаба - первым заместителем командующего Северным флотом - контр-адмирал Константин Кабанцов; начальником штаба - первым заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Сергей Пинчук; заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Аркадий Романов.