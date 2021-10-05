Новая бронемашина "Напарник" принята на снабжение Минобороны

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Новая бронированная машина "Напарник" принята на снабжение Министерства обороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Ремдизель", разработавшей машину.

"В сентябре 2021 года на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации принята машина сопровождения и управления специальная 4386 - МСИУ 4386. Данный защищенный автомобиль предназначен для сопровождения автомобильных колонн, перевозящих специальную технику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления в местах проведения работ со специальной техникой", - проинформировали в пресс-службе.

В свою очередь главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович сообщил ТАСС, что "Напарник" выполнен на базе бронеавтомобиля К-4386 "Тайфун-ВДВ". "По сравнению с машиной "Тайфун-ВДВ" "Напарник" отличается упрощенной пружинной подвеской и меньшей стоимостью эксплуатации", - отметил Зарахович.

Как добавили в компании, работы над машиной начались в 2017 году. "В соответствии с совместным решением Министерства обороны России "Ремдизель" приступил к инициативной разработке нового автомобиля сопровождения на базовом шасси К-4386 "Тайфун-ВДВ". Компанией была проведена соответствующая опытно-конструкторская разработка (шифр "Напарник"), и в марте 2021 года новому автомобилю была присвоена литера О1", - сказали в "Ремдизеле".

МСИУ 4386 может эксплуатироваться в любом диапазоне температур, перевозиться авиационным, морским и речным транспортом. "Бронирование машины обеспечивает надежную защиту экипажу", - подчеркнули в пресс-службе.