Серийное производство новых боевых модулей "Нарвал" и "Прометей" начнется с 2022 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. НПО "Электромашина" (входит в состав "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех") планирует перейти к серийному выпуску морской и стационарной модификаций новейшего дистанционно управляемого боевого модуля "Охотник" - "Нарвал" и "Прометей" - с 2022 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Игорь Афанасьев.

"Морская и стационарная модификации "Охотника" - "Нарвал" и "Прометей" - будут готовы к серийному производству к концу текущего года. Мы планируем, что это конец ноября. И со следующего года мы планируем перейти к серийному выпуску. В настоящий момент уже ведется предконтрактная работа с Министерством обороны РФ", - сказал он.

По его словам, Военно-морской флот (ВМФ) проявляет высокий интерес к новому модулю "Нарвал". "На форуме "Армия-2021" он уже был продемонстрирован как вооружение на стенде ВМФ", - сказал Афанасьев, добавив, что "Нарвал" является первым отечественным дистанционно управляемым боевым модулем такого класса, предназначенным для установки на корабли и катера.

Глава "Электромашины" также отметил, что базовая версия модуля "Охотник" уже выпускается серийно.

Ранее Афанасьев сообщил ТАСС, что новый корабельный модуль "Нарвал" успешно прошел испытания, а испытания системы "Прометей" завершатся в 2021 году.

О боевых модулях

"Охотник" является одним из наиболее современных дистанционно управляемых боевых модулей российской разработки. Его основное вооружение стабилизировано в двух плоскостях, что дает возможность поражать цели в движении на расстоянии более одной тысячи метров. В состав модуля входят ТВ-камера, тепловизионный прибор и лазерный дальномер.

Впервые "Охотник" был представлен на форуме "Армия-2018", после чего получил развитие в нескольких модификациях для разных видов боевых машин. Универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе инженерных и сухопутных.

"Нарвал" - корабельная версия "Охотника". Оснащен пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм, имеет прицельную дневную камеру, автомат сопровождения цели, тепловизор и дальномер. Опционально размещается система защиты от высокоточного оружия, система кругового обзора и радар. Впервые был показан на форуме "Армия-2020".

"Прометей" - современная система защиты периметра особо охраняемых объектов различных силовых ведомств и специализированных предприятий. В нее входит до 16 дистанционно управляемых боевых модулей с крупнокалиберным пулеметом. Они обнаруживают, оповещают и при необходимости защищают охраняемый объект.