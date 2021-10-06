В Монголии завершилась активная фаза тактических международных учений "Селенга"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Активная фаза тактических российско-монгольских учений "Селенга" завершилась на полигоне Дотыйм Ам (Монголия). Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В Монголии завершилась активная фаза совместных военных учений "Селенга" с участием подразделений Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил (ВС) Монголии. Впервые за ходом практических действий войск ВВО и ВС Монголии наблюдал премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, министр обороны Монголии Гурсэдийн Сайханбаяр. Также на завершающем этапе присутствовал заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев", - сообщили в пресс-службе.

В ВВО отметили, что подразделения двух стран выполнили задачи в едином замысле тактических действий, достигнув высокого уровня взаимодействия. "Массированным огнем мотострелковых и танковых подразделений, а также артиллерии ВВО и ВС Монголии уничтожили превосходящие силы условного противника", - отметили в пресс-службе.

Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга" направлены на борьбу с международным терроризмом. В этом году в маневрах, длившихся с 22 сентября, были задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии - всего порядка 1,5 тыс. человек и более 200 единиц военной техники.