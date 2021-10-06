Палубные истребители Северного флота МиГ-29 начали перелет на наземный "авианосец" в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Самолеты МиГ-29К/КУБ 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) Морской авиации Северного флота (СФ) начали перелет на аналог авианосца - наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА в Саках. Об этом во вторник на полях открывающихся в среду "Морской недели России - 2021" и Севастопольского военно-морского салона сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Перелет палубных истребителей 100-го ОКИАП в Крым начался во вторник. На маршруте самолеты совершат несколько промежуточных посадок", - сказал он, не уточнив точное число вылетевших самолетов". Ожидается, что тренировки пилотов полка на комплексе НИТКА продлятся более месяца.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В понедельник пресс-служба СФ сообщила, что 279-й ОКИАП СФ, на вооружении которого состоят самолеты Су-33 и Су-25 УТГ, завершил подготовку на комплексе НИТКА в Саках. По ее данным, за более чем месяц к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семерых летчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлеты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

Комплексы НИТКА и авианосец

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации, по существующим регламентам, должны получить допуск к ним. Для подготовки пилотов предполагалось использовать два комплекса НИТКА в Саках и Ейске. Про первый известно, что он нуждался в модернизации, про второй - что его ввод в строй неоднократно переносили.

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе "Адмирала Кузнецова".

Комплекс НИТКА в Саках в 2014 году вместе с Крымом вернулся в лоно России. Он в свое время был построен в "железе" с перспективой на неоднократную модернизацию в будущем, и, по оценкам экспертов, в этом его главное преимущество и отличие от комплекса в Ейске, отлитого в бетоне.

В феврале 2017 года корабельная авианесущая ударная группа СФ вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" впервые в новейшей истории ВМФ России была задействована в военной операции в Сирии. В боевой работе участвовали главным образом пилоты 279-го ОКИАП.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в настоящее время находится в ремонте.