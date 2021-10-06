Источник: планы по переводу подлодки "Алроса" на Балтику сохраняются

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Планы по переводу подводной лодки "Алроса" проекта 877В "Палтус" с Черного моря на Балтику сохраняются. Об этом на полях начинающегося в среду Севастопольского военно-морского салона сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Существующими планами предусмотрено, что после завершения ремонта „Алроса“ уйдет на Балтику, где будет использована для подготовки новых экипажей строящихся подводных лодок проекта 636.3", - сказал он. По его словам, в настоящее время субмарина находится на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота (ЧФ).

Первоначально межфлотский переход "Алросы" на Балтику планировался на 2020 год, однако был перенесен, поскольку из-за нехватки средств ремонт затянулся.

После раздела ЧФ ВМФ СССР "Алроса" достаточно долго была единственной подлодкой в составе ЧФ ВМФ России. В 2003 году лодка использовалась для съемок фильма о российских подводниках "72 метра". Летом 2014 года она встала в ремонт на 13-м СРЗ. Сроки завершения ремонта неоднократно переносились.