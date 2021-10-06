Шойгу: учения "Запад" показали способность войск обеспечивать региональную безопасность

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" показали способность группировок войск двух государств эффективно обеспечивать региональную безопасность, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, подводя итоги маневров.

"Совместное стратегическое учение "Запад-2021" продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объеме", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что к учениям привлекались около 200 тыс. человек, в том числе 2 тыс. военнослужащих от государств ОДКБ, ШОС и других стран. Министр подчеркнул, что общее количество участников не противоречило Венскому документу.

Шойгу также сообщил, что работа создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров для подготовки специалистов Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны была проверена на совместных стратегических учениях. "В ходе учения проверили функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров подготовки специалистов военно-воздушных сил и ПВО, а также организацию боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь", - сказал Шойгу.

По словам министра, "опыт, приобретенный российскими и белорусскими экипажами истребителей, будет учтен в дальнейшей работе по охране воздушных границ Союзного государства".

Использование ударных роботов

Отработка новых форм и способов ведения боевых действий стала основой российско-белорусского стратегического учения "Запад-2021", в ходе которого некоторые образцы вооружений, включая ударных роботов, использовались впервые, сообщил Шойгу.

"В основу учения была положена отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов. Многое удалось опробовать на практике", - сказал Шойгу. Он, в частности, отметил, что впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях десантирован парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М. "21 самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более 30 единиц боевых машин десанта нового поколения", - сказал Шойгу.

Военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы "Калейдоскоп". "Она позволила создать трехмерное изображение виртуального боевого пространства, тем самым более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием", - сообщил министр.

По его словам, для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений активно задействовались беспилотные летательные аппараты. "Успешно отработано дистанционное выведение из строя так называемой стаи ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника", - сообщил Шойгу.

Он отметил, что на полигонах под Калининградом впервые применялись ударные робототехнические комплексы "Платформа-М". "Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях. Помимо этого, на полигоне Мулино (Нижегородская область - прим. ТАСС) в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта", - сказал министр.

"Практические действия органов военного управления и войск отрабатывались на пяти белорусских и девяти российских полигонах. Силы Балтийского флота решали учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского моря и Финского залива", - добавил министр.

Об учениях

Совместные стратегические учения "Запад-2021" проходили с 10 по 16 сентября, они стали, по оценке Шойгу, завершающим этапом совместной боевой учебы вооруженных сил Белоруссии и России, основным мероприятием подготовки войск 2021 года.