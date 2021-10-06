Шойгу привлек к ответственности выделивших караул на венчание Романова

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Должностные лица Западного военного округа, принявшие решение о привлечении почетного караула на церемонию венчания потомка дома Романовых Георгия Романова с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини, привлечены к дисциплинарной ответственности по поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Об этом сообщил ТАСС источник в военном ведомстве.

"По поручению министра обороны РФ ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение нормативных актов и уставных документов, регулирующих назначение почетного караула", - сказал собеседник агентства.

Венчание Романова и Беттарини прошло в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 1 октября.

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны - единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Вопрос правомерности использования ею титула великой княгини - предмет спора с другими потомками Романовых, принадлежащих к ветви Николаевичей, которая ведет свою историю от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича - младшего.