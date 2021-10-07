Источник: в РФ рассматривается вопрос создания нового объединения ВМФ - Арктического флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Новое объединение ВМФ - Арктический флот - может быть создано в России для обеспечения безопасности Северного морского пути. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры - Арктического флота России. Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что создание арктического объединения ВМФ позволит Северному и Тихоокеанскому флотам сосредоточиться на решении боевых задач по предназначению.

"Предполагается, что инфраструктура для функционирования нового объединения будет выделяться из состава Северного и Тихоокеанского флотов. В дальнейшем оно будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении", - уточнил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

ВМФ является видом Вооруженных сил РФ и состоит из оперативно-стратегических объединений: Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Статус оперативно-стратегического объединения имел Северный флот, с 1 января 2021 года являющийся межвидовым стратегическим территориальным объединением ВС РФ, выполняющим задачи военного округа. Отдельными родами сил ВМФ России являются морская авиация, морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска.