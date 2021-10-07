В ОДК модернизировали производство двигателей НК-32 для самолета Ту-160

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Предприятие "ОДК-Кузнецов" расширило пропускную способность испытательных стендов для модернизированных двигателей НК-32, что позволит нарастить объемы производства и ремоторизировать весь действующий парк стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

Как уточнили в ОДК, самарское предприятие "ОДК-Кузнецов" ввело в эксплуатацию новую систему подачи топлива для испытательных стендов авиационных двигателей. Работы проводились поэтапно, чтобы обеспечить бесперебойный график функционирования испытательной станции.

"Расширение пропускной способности испытательных стендов, в том числе за счет модернизации системы подачи топлива, - одна из приоритетных производственных задач. Ведется работа по заключению контрактов. В перспективе весь действующий парк соответствующих самолетов будет ремоторизирован", - приводит пресс-служба слова управляющего директора "ОДК-Кузнецов" Алексея Соболева.

В ОДК добавили, что только за первый год поставок уже было отгружено более десятка модернизированных двигателей НК-32. Сейчас в "ОДК-Кузнецов" ведутся работы по строительству и модернизации 22 объектов.

Двигатель НК-32 - двухконтурный трехвальный турбореактивный двигатель с общей форсажной камерой. В настоящее время используется на стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-160, которые предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных районах. Ту-160 - самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, самый тяжелый боевой самолет в мире.