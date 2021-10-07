{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Террористы готовятся инсценировать химатаку в сирийских городах Кансафра и Кдура

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, инсценировку планируется осуществить "с привлечением псевдогуманитарной организации "Белые каски" и местных медиаресурсов"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Террористы планируют инсценировать "химическую атаку" в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура с привлечением организации "Белые каски". Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон на протяжении месяца из различных источников неоднократно поступали сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (деятельность запрещена на территории РФ) провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", - сказал он.

Кулить уточнил, что "террористы планируют осуществить инсценировку "химической атаки" на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура с привлечением псевдогуманитарной организации "Белые каски" и местных медиаресурсов". Последние должны произвести постановочные съемки, чтобы обвинить сирийские правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения.

Кроме того, как проинформировал контр-адмирал, в провинции Идлиб в результате обстрела из реактивных систем залпового огня, произведенного террористами из района населенного пункта Кафер-Авайд по позициям правительственных сил, ранен сирийский военнослужащий.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Шойгу: в Сухопутных войсках РФ с 2019 года сформировали одну дивизию и четыре бригады
С 2019 года в соответствии с планом деятельности Сухопутных войск выполнено более 350 мероприятий, отметил глава Минобороны
Шойгу: в Сухопутных войсках РФ с 2019 года сформировали одну дивизию и четыре бригады
Читать полностью