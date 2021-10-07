Террористы готовятся инсценировать химатаку в сирийских городах Кансафра и Кдура

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Террористы планируют инсценировать "химическую атаку" в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура с привлечением организации "Белые каски". Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон на протяжении месяца из различных источников неоднократно поступали сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (деятельность запрещена на территории РФ) провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", - сказал он.

Кулить уточнил, что "террористы планируют осуществить инсценировку "химической атаки" на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура с привлечением псевдогуманитарной организации "Белые каски" и местных медиаресурсов". Последние должны произвести постановочные съемки, чтобы обвинить сирийские правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения.

Кроме того, как проинформировал контр-адмирал, в провинции Идлиб в результате обстрела из реактивных систем залпового огня, произведенного террористами из района населенного пункта Кафер-Авайд по позициям правительственных сил, ранен сирийский военнослужащий.