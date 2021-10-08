Для строящегося корабля "Митрофан Москаленко" готовят инфраструктуру в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Новейший универсальный десантный корабль-вертолетоносец проекта 23900 "Митрофан Москаленко" после завершения строительства на керченском судостроительном заводе "Залив" станет флагманом Черноморского флота, для его базирования в Севастополе готовится инфраструктура. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Для строящегося на заводе "Залив" вертолетоносца "Митрофан Москаленко" готовится соответствующая инфраструктура в Севастополе. Этот процесс идет в соответствии с графиком. Ведутся работы в акватории Севастопольской бухты, где будет находиться его причал. К прибытию корабля к месту базирования все должно быть готово", - сказал он в кулуарах IX Международного морского бизнес-форума, прошедшего в Севастополе.

По его словам, после прибытия в Севастополь "УДК "Митрофан Москаленко" станет флагманом Черноморского флота России. Собеседник отметил, что корабль займет то место, которое предназначалось для второго вертолетоносца класса "Мистраль" - "Севастополь".

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

УДК способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику. Первые два отечественных корабля такого класса - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - заложили на судостроительном заводе "Залив" 20 июля 2020 года. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.

В 2011 году Россия заключила контракт с Францией на два УДК типа "Мистраль", строительство кораблей, названных "Севастополь" и "Владивосток", началось в 2012 и 2013 годах. "Владивосток", в частности, выполнил несколько выходов в море в рамках ходовых испытаний, в том числе с российскими моряками на борту. Из-за событий на Украине и введения санкций против России сделку расторгли летом 2015 года. Корабли продали французской стороной Египту, где получили имена президентов арабской республики.