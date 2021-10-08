Военные России в Абхазии отработали борьбу с беспилотниками на фоне учений НАТО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 октября. /ТАСС/. Подразделения российской военной базы в Абхазии отработали борьбу с беспилотниками условного противника, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Основные мероприятия итоговой проверки войск будут проведены в двустороннем формате на 25 общевойсковых полигонах в 14 субъектах Юга России, а также на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Проверка проводится на фоне активизации странами НАТО и их партнерами - Украиной и Грузией морских учений, мероприятий боевой подготовки с использованием корабельных групп, авиации и средств ПВО, ПРО, спецподразделений. Учения НАТО проводятся с переброской американских сил в страны Причерноморья вблизи границ РФ.

"С целью скрытного отражения ударов воздушного противника в назначенном районе было отработано новшество по действию подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы из засад. Специалисты ПВО и РЭБ обнаружили и классифицировали летящие на различных высотах разведывательные и ударные беспилотники условного противника, после чего выполнили огневое поражение целей", - говорится в сообщении. Мероприятия прошли на полигоне Цабал в горах Абхазии.

Также в рамках проверки были подняты по тревоге подразделения базы ЮВО в Южной Осетии. "<...> оценивалось выполнение установленных нормативов на получение штатного вооружения, экипировки, материальных средств и вывод боевой и автомобильной техники в район формирования колонн. По результатам первого этапа итоговой проверки подразделения военной базы подтвердили высокий уровень боеготовности", - сообщили в пресс-службе округа.