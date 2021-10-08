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В Приморье начались двусторонние учения с участием более 2 тыс. военных

Военным предстоит отработать порядок действий по тревоге, совершить многокилометровый марш и усовершенствовать навыки по владению вооружением

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Двусторонние учения с участием более 2 тыс. военнослужащих Восточного военного округа начались в Приморье, задействовав 400 единиц боевой и спецтехники, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае началось двухстороннее командно-штабное учение с привлечением сил и средств мотострелковых соединений. Всего в учении примут участие около 2 тыс. военнослужащих и 400 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.

В рамках учений военным предстоит отработать порядок действий по тревоге, совершить многокилометровый марш в заданный район и усовершенствовать навыки по владению штатной техникой и вооружением. Работа штаба будет заключаться в оперативном принятии решений в условиях сложной тактической обстановки и управлении подразделениями при ведении маневренных учебно-боевых действий.

На практической части учений мотострелковые и танковые подразделения отработают ведение маневренной обороны в условиях применения условным противником диверсионно-разведывательных групп, высокоточного оружия, средств радиоэлектронной борьбы, дистанционного минирования.

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