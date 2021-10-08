Морпехи ТОФ на учениях в Приморье отработали ведение боя при наступлении и обороне

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Морпехи Тихоокеанского флота отработали ведение боя при наступлении и обороне побережья на двусторонних тактических учениях, которые завершились в Приморье. В учениях задействовали более 5 тыс. военных, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В ходе учения морская пехота ТОФ отрабатывала практические действия при ведении боя в обороне и в наступлении. Подразделения морской пехоты, действующие в нападении, были заранее переброшены с Камчатки в район ожидания и в ходе розыгрыша основного этапа осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье с больших десантных кораблей ТОФ "Пересвет", "Ослябя", "Адмирал Невельской" и "Николай Вилков" методом на плав и на упор. Поддержку десанту оказал отряд надводных кораблей, который нанес удары по огневым точкам условного противника на побережье, а также штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Обороняющаяся бригада морской пехоты в свою очередь обеспечила защиту плацдарма от продвижения условного противника вглубь побережья, применив нестандартные приемы ведения боя в ходе организации противодесантной обороны. На активной фазе учения на полигоне Клерк прошли боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, БМП-3, 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика", танков Т-80БВ, ЗСУ "Шилка". Командиры приморского и камчатского соединений морской пехоты не знали замысла действий друг друга и на учениях действовали по фактической обстановке. В различных эпизодах учений задействовали более 5 тыс. военнослужащих, порядка 900 единиц вооружения и военной техники, до 15 кораблей, катеров и судов обеспечения ТОФ, а также более 10 самолетов и вертолетов армейской и морской авиации.

"По итогам учения командованием флота будет проведен подробный разбор действий военнослужащих на полигоне с оценкой результативности применения командирами бригад тактических приемов и нестандартных решений", - сообщила пресс-служба.