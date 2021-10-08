Общежитие для военных впервые за 35 лет начали строить недалеко от Комсомольска-на-Амуре

ТАСС, 8 октября. Новое общежитие для военных на 320 мест впервые за 35 лет начали строить в закрытом военном городке Парин недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Его планируют сдать в эксплуатацию во втором полугодии 2022 года, сообщили в пятницу в управлении по связям со СМИ Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

Закрытый военный городок Парин, известный как Комсомольск-на-Амуре-31, находится в 80 км от Комсомольска-на-Амуре. Гарнизон в Парине появился 50 лет назад, часть является градообразующей, поэтому почти все 2 тыс. жителей Комсомольска-на-Амуре-31 - это военнослужащие, члены их семей или гражданский персонал Минобороны РФ, пояснили в управлении.

"Имеющегося в поселке жилого фонда уже недостаточно, и в 2021 году впервые за 35 лет началось строительство нового современного служебного жилья. В эксплуатацию объект сдадут во втором полугодии 2022 года", - сообщили в управлении.

Общая площадь объекта составит 4 800 кв. м, в четырехэтажном блочно-секционном корпусе появятся 102 двухкомнатных модуля, рассчитанных на четырех человек, и 58 однокомнатных секций, в которых будут проживать по двое. Помещения будут укомплектованы необходимой мебелью и техникой. На каждом этаже обустроят по две кухни площадью 20 кв. м с электроплитами, наборами мебели, микроволновыми печами, холодильниками, электрическими чайниками, предусмотрены помещения для стирки, сушки и глажки белья.

"На первом этаже здания разместятся холл, помещение для хранения детских колясок и санок, индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, а также комната дежурного по общежитию. Это своего рода командный пункт, в котором аккумулируется и на мониторах отображается информация о работе всех инженерных коммуникаций, охранного контура и систем видеонаблюдения", - говорится в сообщении. Прилегающую к общежитию территорию благоустроят: для комфорта жильцов предусмотрят широкие асфальтированные автомобильные проезды, тротуары, автостоянку на 36 машиномест, а также спортивную и детскую игровые площадки.

Предприятия Военно-строительного комплекса выполняют строительно-монтажные работы в 10 военных городках Восточного военного округа в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, в Бурятии, Еврейской автономной области, на Камчатке и Курильских островах. Специалисты реконструируют и возводят с нуля казармы, общежития, многоквартирные дома для военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, строят детский сад, три современных столовых. В сентябре заселят пятиэтажный 90-квартирный дом в ЗАТО Вилючинск на Камчатке и общежитие на 130 мест в военном городке Горячие Ключи на острове Итуруп.