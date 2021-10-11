Уже пять лет в небе. Каковы возможности и перспективы российского беспилотника "Орион"

К пятилетней годовщине первого полета в компании "Кронштадт" ТАСС рассказали, каковы перспективы использования этого средневысотного беспилотника большой продолжительности полета в нашей стране и за рубежом

10 октября 2016 года в небо впервые поднялся разработанный АО "Кронштадт" беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орион" — первый в России беспилотник большой продолжительности полета. Этот аппарат способен находиться в воздухе более суток и обладает широким спектром применения — от разведки ледовой обстановки в Арктике до осуществления ударов при ведении боевых действий. История "Ориона" Работа над беспилотником началась в конце 2011 года, когда АО "Кронштадт" наряду c ОКБ Симонова, компанией "Сухой" и фирмой "Камова" занялось созданием новейших образцов комплексов с беспилотниками для Минобороны РФ. Технический проект беспилотника был защищен в октябре 2012 года. Опытно-конструкторская разработка называлась "Иноходец-БЛА". В 2019-м компания "Кронштадт" первой в России подала заявку в Федеральное агентство воздушного транспорта на сертификацию беспилотной авиационной системы массой более тонны. В начале 2020 года был подписан первый в истории страны акт с предварительным заключением на возможность серийного изготовления крупноразмерного беспилотника. Первый комплекс с БЛА "Орион" поступил в Минобороны РФ в апреле 2020 года.

Описание Мобильный пункт управления и БПЛА “Орион” © Пресс-служба АО "Кронштадт"

Аэродинамика планера позволяет ему достигать рекордно высоких показателей по дальности и продолжительности полета. Беспилотник может находиться в воздухе более суток. Первоначально его задачами было проведение воздушной разведки днем и ночью в широком диапазоне климатических условий, сегодня "Орион" используется не только для разведки, но и для ударных целей. Один пульт управления беспилотником позволяет управлять сразу несколькими такими БЛА. В "Кронштадте" подчеркивают, что при изготовлении комплекса используются материалы, узлы и агрегаты исключительно российского производства. Для создания этого беспилотника компания разработала и внедрила на опытном производстве технологию создания длинномерных композитных конструкций из полимерных материалов на основе углепластика. Длина этих конструкций достигает 10 м. "Орион" собирается с использованием технологии детального компьютерного моделирования.

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"БЛА "Орион" — один их самых надежных беспилотных комплексов в мире в своем классе. Он способен функционировать в диапазоне температур от –50 до +50, а также летать в условиях кратковременного обледенения за счет уникальной противообледенительной системы разработки АО "Кронштадт", — рассказал ТАСС генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков. — Комплекс обладает тройным резервированием всех ключевых систем. Все это в совокупности позволяет применять комплекс в самых суровых климатических условиях, начиная от сухих и жарких пустынь, влажных джунглей, заканчивая Арктикой и Антарктикой. Эти качества нашего комплекса во многом и определяют тот интерес, который сейчас проявляют заказчики со всех регионов мира".

В конце 2021 года "Кронштадт" откроет в Дубне завод по производству беспилотников.

Мощности нашего завода в Дубне будут позволять ежегодно производить десятки беспилотников. Там будет производиться вся линейка наших беспилотников — "Орионы", "Сириусы", "Гелиосы", "Громы" и беспилотные вертолеты Сергей Богатиков генеральный директор АО "Кронштадт"

Военное применение По словам Богатикова, "Орион" и "Орион-Э" (экспортная версия) создаются в разведывательном, разведывательно-ударном вариантах и с системой спутниковой связи, которая позволяет увеличить дальность действия. "У нас индивидуальный подход к каждому заказчику. Для Минобороны России мы делаем то, что указано в техническом задании под их задачи. При этом по требованию инозаказчика мы можем устанавливать на "Орион-Э" те полезные нагрузки и авиационные средства поражения, которые они захотят, — у нашего БЛА открытая архитектура, позволяющая подстраиваться под желания потребителя. Например, на выставке MILEX 2021 в Минске мы демонстрировали "Орион-Э" с полезной нагрузкой производства Республики Беларусь", — отметил генеральный директор.

По желанию заказчика на этот БЛА возможно установить спутниковый терминал, который позволит управлять аппаратом и получать информацию с него из любой точки мира. Сейчас беспилотник "Орион-Э" может управляться по радиоканалу на дальности 250 км. По данным Рособоронэкспорта, беспилотник на сегодняшний день предлагается на экспорт в разведывательно-ударном варианте и с системой спутниковой связи (SATCOM). В то же время в российские вооруженные силы комплекс поступает в ударном варианте. До конца этого года "Кронштадт" планирует испытать ударный вариант беспилотника с противотанковой ракетой комплекса "Вихрь-М". В феврале Богатиков доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что компания поставит войскам в 2021 году не менее шести комплексов с ударными беспилотниками "Иноходец". Поставки в Вооруженные силы РФ будут осуществляться в первую очередь, однако и интерес иностранных заказчиков велик. На прошедшем в августе форуме "Армия-2021" министры и заместители министров обороны из более 20 стран провели переговоры с АО "Кронштадт" и с Рособоронэкспортом. "Среди интересантов были и новые потенциальные заказчики", — уточнил Богатиков. Гражданское применение "Орион" может эффективно применяться и в гражданской сфере. К примеру, использоваться для выполнения задач лесного хозяйства, в том числе противопожарного мониторинга и ледовой разведки. Беспилотник способен осуществлять различные виды аэросъемки и аэрокартографии, в перспективе — осуществлять грузовые перевозки. Непосредственно для тушения пожаров эти беспилотники пока не применялись. "Это очень специфическая область авиаработ, требующая высокого уровня координации действий всех участников. Но мы не сомневаемся, что за такой технологией будущее, хотя бы во избежание гибели экипажей воздушных судов", — пояснил Богатиков.

По его словам, "Орионы" можно оснастить специальной аппаратурой для выполнения работ по ледовой разведке. При выполнении этой задачи беспилотники имеют существенное преимущество перед космическими аппаратами: они способны действовать там, где это необходимо, и тогда, когда это необходимо.

Система ледового мониторинга может включать как спутники, так и беспилотники для более эффективной работы — и для подобной системы мы готовы предложить не только БЛА самолетного, но и вертолетного типа Сергей Богатиков генеральный директор АО "Кронштадт"

Он подчеркнул, что, поскольку Россия является крупнейшим арктическим государством, "Кронштадт" в первую очередь нацелен на сотрудничество с отечественными заказчиками, заинтересованными в осуществлении разведки ледовой обстановки в Арктике. "Одной из ключевых задач является мониторинг и контроль судоходства в районе Северного морского пути. Интерес иностранцев, безусловно, появится, когда мы продемонстрируем эффективность беспилотных технологий в нашей Арктике", — сказал Богатиков.

По его словам, для дальнейшего развития беспилотной авиации необходимо решить проблему интеграции гражданских беспилотников в единое воздушное пространство, в противном случае гражданское применение беспилотных авиационных систем экономически нецелесообразно.