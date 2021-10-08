Шойгу заслушал доклад главкома ВКС о планах запусков ракет класса "Ангара"

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 8 октября. / ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки на космодром Плесецк в пятницу заслушал доклад главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина о планируемых запусках ракет класса "Ангара" на период до 2027 года.

Во время инспекции цеха, где в настоящее время осуществляется сборка ракеты-носителя (РН) тяжелого класса "Ангара-А5", Суровикин доложил министру о графике проведения ее летных испытаний. Главком ВКС информировал также о ходе испытаний комплекса разгонного блока "Персей", который предназначен для выведения космических аппаратов как с опорных, так и с незамкнутых промежуточных орбит, формируемых РН "Ангара-А5", на высокоэнергетические околоземные орбиты, а также на отлетные траектории.

"Ангара" - современное семейство ракет-носителей, построенных по модульному принципу и оснащенных кислородно-керосиновыми двигателями. Данное семейство будет включать в себя ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого) в диапазоне грузоподъемности от 3,8 тонн до 35 тонн на низкой околоземной орбите при осуществлении запусков с космодрома "Плесецк". Головным разработчиком семейства ракет и их производителем является Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.

Эксплуатационные и энергетические характеристики ракет семейства "Ангара" позволяют достаточно успешно конкурировать на международном рынке с лучшими зарубежными образцами. Широкое использование в данном проекте унификации вместе с применением самых передовых технологий производства позволит обеспечить "Ангаре" более низкую в сравнении с мировыми аналогами себестоимость выведения в космос полезной нагрузки в достаточно широком диапазоне орбит.