В Татарстане только пять предприятий ОПК довели диверсификацию до 30%

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Только пять оборонных предприятий в Татарстане выполнили задачу довести диверсификацию до 30%, сообщил в пятницу глава республики Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету Татарстана.

"Президентом страны поставлена задача довести диверсификацию оборонно-промышленного комплекса до 30%. Пока такой уровень достигнут только на пяти предприятиях республики из 27. В условиях снижения объемов гособоронзаказа нужно сохранить производственный и кадровый потенциал и эффективно использовать его в рамках выпуска гражданской продукции", - сказал Минниханов.

В качестве положительного примера он привел производственное объединение "Завод им. Серго", который, как отмечал глава Ростеха Сергей Чемезов, достиг показателя в 50%.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу довести долю гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе до 30% к 2025 году и до 50% - к 2030-му.