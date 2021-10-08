В Минобороны рассказали, почему Россия не пригласила наблюдателей НАТО на "Запад-2021"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия не пригласила военных атташе стран НАТО на основной розыгрыш практических действий стратегического российско-белорусского учения "Запад-2021" на полигоне Мулино из принципа взаимности, сообщил в пятницу замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Военные атташе стран НАТО на этот этап учения, исходя из принципа взаимности, не приглашались, так как российские военные атташе не были приглашены на аналогичное учения альянса "Защитник Европы-2021", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

По словам Фомина, Россия за 42 дня до начала учений уведомила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о численности личного состава ВС РФ при проведении учений.

Он напомнил, что в "Западе-2021" принимали участие порядка 200 тыс. человек, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники и 15 боевых кораблей. За ними наблюдали представители Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана. Розыгрыши боевых действий прошли на пяти полигонах в Белоруссии и девяти полигонах в России, а также в акватории Балтийского моря.

Ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что в отдельных эпизодах учений, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, будет принимать участие не более 6 400 военнослужащих. При этом Венский документ предписывает обязательное приглашение наблюдателей на учения, в отдельных эпизодах которых участвует от 13 тыс. военнослужащих.