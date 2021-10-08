Шойгу заявил, что гарнизонный госпиталь в Мирном начнут строить с учетом ковидной ситуации

"Стройка будет поэтапной. Поэтапно отдельные комплексы появятся уже в 2022 году. В частности, первым будет заложен и построен инфекционный корпус", - сказал Шойгу в пятницу на церемонии закладки первого камня в основание будущего гарнизонного госпиталя.

Этот приоритет, сказал Шойгу, обусловлен сложной ситуацией с пандемией. Нужно сделать все, чтобы защитить военнослужащих, их семьи и всех жителей города Мирного от COVID-19.

"Сегодня мы заложили первый камень в основание гарнизонного госпиталя. Уже к концу 2023 года эта стройка будет завершена, я в этом убежден и уверен", - сказал министр, отметив, что закладной камень - это не просто камень. Это значит, что готов проект, что строители уже приступают к работе.

"Я всех вас поздравляю с этим событием. Уверен, что строители справятся со своей задачей. Медицинский персонал также уже готовится. Оборудование заказано. Остается только одно - построить госпиталь и ввести его в строй", - сказал Шойгу.