Атомные подлодки Северного флота провели учебную "дуэль" в Баренцевом море

МУРМАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Две атомные подводные лодки Северного флота провели в Баренцевом море учебную "дуэль" с применением торпед, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

"Подводники Северного флота отработали торпедные стрельбы в дуэльном варианте. Экипажи двух атомных ракетных подводных крейсеров отработали задачи противолодочной подготовки с выполнением практических торпедных стрельб в дуэльном варианте", - говорится в сообщении.

Как уточнили на флоте, подводники отработали весь спектр действий при борьбе с субмаринами - слежение, уход от преследование, атаку и контратаку с маневрированием под водой. "Стрельба была проведена на завершающих этапах учения. Каждый экипаж выполнил по два залпа практическими торпедами по учебному противнику", - добавили в пресс-службе.