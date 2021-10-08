Около 100 кораблей и судов ВМФ России выполняют задачи в дальней морской и океанской зонах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Около сотни кораблей и судов Военно-морского флота в настоящий момент задействованы в решении задач в дальней морской и океанской зонах. Об этом говорится в сообщении службы информационного обеспечения Главного командования ВМФ России.

Как говорится в сообщении, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил подчиненных с Днем командира надводного, подводного корабля и воздушного судна. "Соответствующая поздравительная телеграмма <…> направлена в адрес командования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров около 100 кораблей и судов, выполняющих в настоящее время задачи в дальней морской и океанской зонах", - говорится в сообщении.

Главком отметил, что нынешнее поколение российских командиров кораблей с честью и достоинством несет военно-морской флаг на просторах Мирового океана, выполняет обязанности военной службы и успешно решает поставленные задачи. "Желаю вам и подчиненному личному составу крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья, благополучия, новых высот в службе, труде и учебе, на благо укрепления боевого могущества Военно-морского флота России", - подчеркнул Евменов.