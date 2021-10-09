Подводный ракетоносец "Князь Олег" выполнит пуск ракеты "Булава" в ноябре

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (шифр "Борей-А") на государственных испытаниях выполнит пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" в ноябре 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Князь Олег" в рамках госиспытаний будет стрелять "Булавой" в ноябре из подводного положения одной ракетой по полигону Кура на Камчатке", - сказал он.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

23 июня генеральный директор судостроительного завода "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что подлодка во второй половине 2021 года выполнит государственные испытания и в конце года будет передана флоту. Отвечая на вопрос, будет ли выполнен пуск МБР "Булава" в ходе госиспытаний, он сказал, что "Князь Олег" выполнит все, что запланировано программой".

Ранее ТАСС сообщал, что "Князь Олег" впервые вышел в море на испытания 30 мая, а в середине июня он вернулся на базу.

Сейчас в боевом составе Военно-морского флота России четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме "Князя Олега", еще три подлодки проекта 955А находятся на "Севмаше" в разных стадиях строительства. Каждая из субмарин проектов 955/955А несет по 16 МБР "Булава".