Российско-пакистанское учение "Дружба-2021" завершилось на Кубани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2021", проходившее на полигоне Молькино в Краснодарском крае, завершилось десантированием из вертолетов и штурмом "города", сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Краснодарском крае на полигоне Молькино состоялась церемония закрытия совместного российско-пакистанского военного учения "Дружба-2021". В учении приняли участие около 200 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан. Перед церемонией закрытия вниманию гостям были представлены совместные показательные действия групп спецназа двух стран по штурму условного населенного пункта "Егорово" с земли и с вертолета", - говорится в сообщении.

Кроме того, пакистанским военным было передано российское вооружение и экипировка. Учение длилось с 27 сентября.

Совместное российско-пакистанское военное учение "Дружба" проводится с 2016 года, как на территории Российской Федерации, так и Исламской Республики Пакистан. От Вооруженных Сил Российской Федерации в учении принимает участие подразделение инженерного саперного полка и спецназа 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.