Источник: палубные истребители МиГ-29 прилетели на наземный "авианосец" в Крым

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Палубные многоцелевые истребители МиГ-29К/КУБ 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка Морской авиации Северного флота (СФ) выполнили перелет на аналог авианосца - наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА в Саках. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Перелет палубных истребителей 100-го авиаполка в Крым на тренировочный комплекс НИТКА начался 5 октября. К настоящему времени он завершен. На маршруте перелета самолеты выполнили несколько промежуточных посадок", - сказал он. Ожидается, что тренировки пилотов полка на комплексе продлятся более месяца.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

4 октября пресс-служба Северного флота сообщила, что 279-й авиаполк СФ, на вооружении которого состоят самолеты Су-33 и Су-25УТГ, завершил подготовку на комплексе НИТКА в Саках. По ее данным, за более чем месяц к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семерых летчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлеты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

Комплексы НИТКА и авианосец

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации, по существующим регламентам, должны получить допуск к ним. Для подготовки пилотов предполагалось использовать два комплекса НИТКА в Саках и Ейске. Про первый известно, что он нуждался в модернизации, про второй - что его ввод в строй неоднократно переносили.

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе "Адмирала Кузнецова".

Комплекс НИТКА в Саках в 2014 году вместе с Крымом вернулся к России. Он в свое время был построен в "железе" с перспективой на неоднократную модернизацию в будущем, и, по оценкам экспертов, в этом его главное преимущество и отличие от комплекса в Ейске, отлитого в бетоне.

В феврале 2017 года корабельная авианесущая ударная группа СФ вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" впервые в новейшей истории ВМФ России была задействована в военной операции в Сирии. В боевой работе участвовали главным образом пилоты 279-го авиаполка.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в настоящее время находится в ремонте.