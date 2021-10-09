"Панцири" сил ПВО Сирии 8 октября сбили восемь запущенных Израилем ракет в провинции Хомс

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комплексы "Панцирь" сил ПВО Сирии 8 октября уничтожили восемь из 12 ракет, запущенных Израилем по аэродрому Т-4 в провинции Хомс. Об этом сообщил в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"8 октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы Сирийской Арабской Республики в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс. Дежурными силами сирийских ПВО <...> Вооруженных сил САР зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства "Панцирь" уничтожено восемь ракет", - сказал он.

В результате удара шесть сирийских военнослужащих получили ранения. Имуществу Вооруженных сил Сирии нанесен незначительный материальный ущерб, добавил Кулить.