Генконструктор "Кронштадта" рассказал о новом беспилотнике, разработанном в России

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БЛА), способный выполнять функции самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), разработан в России. Об этом в воскресенье в эфире телеканала "Звезда" сообщил генеральный конструктор АО "Кронштадт" Николай Долженков.

"А вот это - не только разведывательный аппарат и не столько разведывательный аппарат, это - принципиально новое для нашей страны направление развития крупноразмерных беспилотных комплексов, это - самолет радиолокационного дозора и наведения. Аналог А-50 и перспективных самолетов этого направления", - сказал Долженков.

По его словам, новый БЛА способен предоставить радиолокационное покрытие в каком-либо районе. "Это возможность обеспечить радиолокационное покрытие в заданном районе и обнаруживать все, что находится в воздушном пространстве, включая низколетящие цели для того, чтобы вовремя оповестить систему ПВО о нарушении наших границ, например", - сообщил генконструктор "Кронштадта".

По его словам, одной из современных тенденций развития роботизация - в частности, компания уделяла ей повышенное внимание при создании новейшего БЛА "Гром". "Самое главное его отличие - интеллектуальная начинка, то, что он способен работать не только в паре с пилотируемой авиацией, но и в автономных операциях. Это абсолютный робот, управление оператором этим самолетом лежит только на верхнем уровне. Он сам примет решение, выполнит задачу и вернется обратно", - добавил Долженков.

Как отметил генконструктор "Кронштадта", новейший ударный БЛА С-70 "Охотник" отличается унифицированной линией связи. "[С другими БЛА] этот аппарат роднит взаимодействие и унификация оборудования по линии связи, которые мы используем на борту. Это дает снижение цены, которую мы затрачиваем на решение этой задачи, это дает возможность не иметь "зоопарка" средства, а иметь унифицированные средства", - добавил Долженков.

"Технология взаимодействия аппарата с наземным комплексом на всех наших БЛА унифицирована", - подытожил генконструктор "Кронштадта".