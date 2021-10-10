Новое сопло беспилотника "Охотник" значительно снизит его заметность для ракет

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Плоское сопло беспилотника С-70 "Охотник", выращенное на 3D-принтере, снизит его заметность для ракет. Об этом в воскресенье в эфире телеканала "Звезда" сообщил заместитель генерального конструктора ОКБ "Мотор" ПАО "ОДК УМПО" Сергей Кузьмин.

"Мы эффективно ее рассеиваем [реактивную струю из сопла] и самое главное конструктивными мероприятиями во внутренней части сопла мы прикрываем горячие части двигателя холодными элементами. Ракета горячие лопатки двигателя не увидит", - сообщил Кузьмин.

Кроме того, по его словам, большая часть сопла скрыта под фюзеляжем самолета, что также уменьшает заметность для ракет.

"Сопло сделано с помощью аддитивных технологий [печать на 3D-принтере], что позволяет нам здорово сократить время и средства на изготовление и подготовку производства", - подчеркнул заместитель генерального конструктора.

По его словам, на второй версии "Охотника" будет установлен двигатель уже с новым, именно плоским соплом. "Ни на одном российском истребителе сейчас такого сопла нет. Но это общемировой тренд, в конце XX века все боевые истребители делаются именно с плоскими соплами", - подчеркнул он.

Разработанный в ОКБ "Сухого" беспилотник С-70 выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года.