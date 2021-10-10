В ФСВТС заявили, что не занимаются копированием какой-либо американской техники

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Федеральная служба военно-технического сотрудничества не занимается копированием какой-либо американской техники, в том числе оставленной силами США в Афганистане. Об этом в воскресенье ТАСС заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

В августе 2021 года бывший президент США Дональд Трамп высказывал мнение, что Россия и Китай из-за неорганизованного выхода США из Афганистана получат доступ к оставленной американской технике, которая теперь находится в руках радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники не имеют никаких оснований", - сообщила она.

По ее словам, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном на данный момент не осуществляется.

Ранее глава ФСВТС Дмитрий Шугаев выразил озабоченность количеством вооружений, оставленных США в Афганистане, где власть захватило движение "Талибан". По предоставленной им информации, американцами было оставлено больше 100 вертолетов, 22 тыс. бронеавтомобилей и 176 артиллерийских установок.