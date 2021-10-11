Беспилотник "Орион" сможет осуществлять разведку ледовой обстановки в Антарктике

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Созданный АО "Кронштадт" новейший беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орион" сможет вести разведку ледовой обстановки в Арктике и Антарктике. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков.

"БЛА "Орион" - один их самых надежных беспилотных комплексов в мире в своем классе. Он способен функционировать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50, а также летать в условиях кратковременного обледенения за счет уникальной противообледенительной системы разработки АО "Кронштадт". Комплекс обладает тройным резервированием всех ключевых систем. Все это в совокупности позволяет применять комплекс в самых суровых климатических условиях от сухих и жарких пустынь, влажных джунглей и до Арктики и Антарктики", - сказал Богатиков.

Он отметил, что одной из ключевых задач является мониторинг и контроль судоходства в районе Северного морского пути. "Интерес иностранцев появится, когда мы продемонстрируем эффективность беспилотных технологий в нашей Арктике", - сказал генеральный директор АО "Кронштадт".

Богатиков подчеркнул, что поскольку Россия является крупнейшим арктическим государством, АО "Кронштадт" в первую очередь нацелено на сотрудничество с отечественными заказчиками, заинтересованными в осуществлении разведки ледовой обстановки в Арктике.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов.