Источник: два испытательных пуска МБР "Сармат" планируется выполнить до конца 2021 года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Два испытательных пуска новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" планируется выполнить до конца 2021 года, первый из них - в ноябре. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) планируется выполнить в 2021 году два пуска МБР "Сармат" с космодрома Плесецк, первый - в ноябре", - сказал он.

По его словам, в 2022 году ЛКИ ракеты продолжатся, затем будут проведены государственные испытания, чтобы к концу года первый полк с ракетами этого типа заступил на боевое дежурство в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

В июне генеральный директор завода "Красмаш" Александр Гаврилов сообщил ТАСС, что ЛКИ ракеты намечены на III квартал 2021 года. В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания "Сармата" начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м, после чего ракета поступит на вооружение РВСН.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, основная специализация которого - разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.