В Сербии начались российско-сербские учения летчиков

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российско-сербские летно-тактические учения "Барс-2021" начались в Сербии. Об этом журналистам сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В ходе учений летный состав двух стран отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию терпящих бедствие, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что в учениях принимают участие совместные экипажи двух стран на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35. "В них будет задействовано около 10 единиц авиационной техники военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии с аэродромов Батайница и Ладжевци", - отметили в Минобороны.

Учения продлятся до 16 октября.

В военном ведомстве рассказали, что для наиболее эффективного взаимодействия в составе экипажей российские летчики предварительно изучили авиационную терминологию и фразеологию ведения радиообмена на сербском языке.