Эволюция Ми-8. Как легендарной "восьмерке" удается идти в ногу со временем

В Национальном центре вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова завершились опытно-конструкторские работы по усовершенствованию вертолета Ми-8МТВ-5-1. По данным холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), обновленная машина отвечает всем современным требованиям армейской авиации Воздушно-космических сил РФ. Следующий этап — серийное производство и поставка в войска.
Рождение легенды
Вертолет Ми-8 (на первых этапах разработки В-8) создавался в рамках проекта модернизации многоцелевого вертолета Ми-4, выпускавшегося с начала 1950-х годов. Сперва "воcьмерку" планировалось оснастить газотурбинным двигателем вместо поршневого, улучшить эргономику и повысить грузоподъемность. В итоге коллектив разработчиков под руководством конструктора Михаила Миля создал новый летательный аппарат: силовая установка была перенесена из носовой части в пространство над салоном, кабина пилотов оснащена более обширным остеклением, вместо четырехопорного установлено трехопорное шасси.
9 июля 1961 года в воздух поднялся первый опытный экземпляр В-8 с одним турбовинтовым двигателем АИ-24В и четырехлопастным винтом. 2 августа 1962 года прототип В-8А с двумя двигателями ТВ2-117 и пятилопастным винтом впервые оторвал от земли летчик-испытатель Николай Лёшин, а 17 сентября того же года машина совершила первый полноценный полет.
Новинку показали на воздушном параде в Тушино, а затем выставили на ВДНХ как образец новейших технологий в вертолетостроении. Серийное производство Ми-8 стартовало в марте 1965 года в Казани.
Вертолет 100 профессий
Спрос на Ми-8 превзошел все ожидания: в 1970-м даже пришлось запускать второе серийное производство в Улан-Удэ. Первыми все преимущества новой машины оценили на "гражданке". Ми-8 способен работать в условиях труднодоступной для других видов транспорта местности, садиться и взлетать с небольших неподготовленных площадок. Машину с такими размерами и грузоподъемностью очень ждали в отдаленных регионах страны, в местах, где велась добыча полезных ископаемых, добраться до которых можно было лишь по воздуху.
В 1968 году на вооружение принимается военная модификация Ми-8. Первые боевые вертолеты были предназначены для перевозки личного состава и вооружения, десантирования подразделений морской пехоты, эвакуации раненых, огневой поддержки, подавления огневых точек противника, постановки помех. Со временем применение Ми-8 в вооруженных силах расширилось, появились вертолеты-минеры, летающие мастерские, заправщики и даже амфибии.
Всего с 1960-х выпущено около 100 модификаций этой универсальной машины. Сегодня легендарные "восьмерки" можно увидеть по всему миру — вертолет поставлялся более чем в 80 стран. Конструкция Ми-8 оказалась настолько успешной, что производство и совершенствование вертолета не прекращается до сих пор.
Ми-8МТВ-5М
В конце августа Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" посетил министр обороны России Сергей Шойгу, которому была продемонстрирована модернизированная версия военно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5-1, стоящего на вооружении российской армии.
Ми-8МТВ-5-1 поставляется силовым структурам РФ с 2011 года. По данным Ростеха, он предназначен для широкого спектра задач, среди которых перевозка грузов до 4 т и участие в поисково-спасательных операциях. Одним из главных отличий Ми-8МТВ-5-1 стало то, что вертолет может прекрасно ориентироваться даже в полной темноте. В кабине пилотов установлено светотехническое оборудование, которое в комплексе с очками ночного видения позволяет летать в темное время суток на предельно малых высотах, взлетать и садиться на неподготовленные площадки.
Среди конструктивных особенностей фюзеляжа Ми-8МТВ-5-1 — расширенная левая дверь. Вместо стандартных створок, откидывающихся вручную, — аппарель, которая открывается с помощью гидравлического привода, что значительно сокращает время подготовки вертолета к погрузке и выгрузке.
Новая версия — Ми-8МТВ-5М, которую показали министру обороны, получила самое современное бортовое оборудование: многофункциональный дисплей, цифровой автопилот, современный комплекс связи и вспомогательную силовую установку ТА-14 отечественного производства.
Ми-8МТВ-5М также способен выполнять ночные полеты с применением очков ночного видения, а его системы навигации и контроля метеорологической обстановки интегрированы в единое информационное поле. Современный комплекс средств связи унифицирован со всеми поставляемыми в интересах Минобороны России вертолетами и обеспечивает функцию обмена данными между машинами. Вертолеты Ми-8МТВ-5-1, находящиеся в эксплуатации, могут быть доработаны до облика модернизированного Ми-8МТВ-5М.
Арктическая "восьмерка"
Серийное производство арктической машины — Ми-8АМТШ-ВА — началось в 2015 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России").
Морозоустойчивый вертолет был создан специально для Арктики и Крайнего Севера. Среди главных особенностей конструкции — уникальная система подогрева агрегатов, благодаря которой даже при –60 °С двигатели вертолета заводятся с пол-оборота. Ми-8АМТШ-ВА также оснащен улучшенной теплоизоляцией фюзеляжа.
Летать на большие расстояния (до 1400 км) машина может благодаря внешним дополнительным топливным бакам. В целях безопасности экипажа и пассажиров на борту размещены специальные морские спасательные костюмы.
На прошедшем Восточном экономическом форуме было подписано первое соглашение на поставку четырех арктических вертолетов МЧС России. "Это соглашение важно для развития системы безопасности в Арктической зоне. Такие вертолеты незаменимы при тушении природных пожаров, могут выполнять санитарную эвакуацию и доставку спасателей в труднодоступную местность. Они предназначены для работы в условиях северных широт, для которых характерны низкие температуры и высокая ветровая нагрузка. Новые вертолеты поступят на вооружение создаваемых арктических звеньев МЧС России для защиты населения и территорий Арктического региона Российской Федерации и обеспечения безопасности Северного морского пути", — отметил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.
Штурмовой спецназовец
Транспортно-десантные операции, огневая поддержка, обеспечение действий сил специального назначения — вот лишь неполный список того, что может новый военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВН.
Машина разработана фирмой "Миль" на базе Ми-8АМТШ, известного под грозным именем "Терминатор". Опытный образец этого типа впервые продемонстрировали широкой публике на выставке МАКС-2017.
По данным производителя, благодаря бортовому комплексу обороны, титановой и кевларовой броне вертолет получил повышенную боевую живучесть и защищенность. Броня укрывает не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолета, но и грузовую кабину с десантниками. Для удобства их высадки Ми-8АМТШ оборудован двумя сдвижными дверями и дополнительными люками.
На борту машины пулеметы калибра 12,7 мм, неуправляемые ракеты, бомбы различного калибра, а также комплекс управляемых ракет с обзорно-прицельной системой, что позволяет вести борьбу с воздушными и наземными целями, уничтожать огневые точки и бронетехнику противника.
В основе новой несущей системы вертолета — усовершенствованный винт с цельнокомпозитными лопастями современной аэродинамической компоновки. Его применение в сочетании с более мощными двигателями позволило повысить маневренность, скорость полета, получить новые характеристики при работе в высокогорье и жарком климате. Еще одна важная особенность Ми-8АМТШ-ВН — более эффективный Х-образный рулевой винт.
Вертолет оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой, дополненной поисковым прожектором с инфракрасным спектром, двухдиапазонным светотехническим оборудованием и адаптирован под применение очков ночного видения. Многие боевые задачи могут выполняться в автоматическом режиме благодаря интегрированному пилотажно-навигационному комплексу и цифровому автопилоту. Во время полета он уменьшает нагрузку на экипаж.
Новое "сердце" для гражданской машины
Многоцелевой вертолет Ми-171А2 — одна из самых современных модификаций вертолетов типа Ми-8/17, результат глубокой модернизации сертифицированной за рубежом гражданской модели Ми-171А1. Обновление получили несущая система с трансмиссией, электронная начинка и "сердце" машины — двигатель.
Турбовальный двигатель ВК-2500 разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) в рамках программы импортозамещения. Агрегат пришел на смену украинскому ТВ3-117, которым оснащались вертолеты Ми-8/17 поздних серий. Сегодня на Ми-171А2 устанавливаются моторы последней модификации ВК-2500ПС-03 — гражданская версия двигателей, применяемых на боевых ударных вертолетах Ми-28Н.
Основные отличия нового двигателя — современная российская электронная система автоматического управления и противопомпажная защита. Блок автоматического регулирования и контроля БАРК-78, разработанный "ОДК-Климов", позволил увеличить мощность двигателя на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы и показатели топливной экономичности.
Как отмечают разработчики, винтокрылые машины с такими двигателями надежно защищены от отказа силовой установки, которая может возникнуть из-за мощных потоков воздуха или сильного снижения давления в условиях жаркого климата и в высокогорных районах.
В Ми-171А2 была модернизирована и система бортового оборудования. Применение цифрового комплекса КБО-17 концерна "Радиоэлектронные технологии", созданного по принципу "стеклянной кабины" с пилотажно-навигационным комплексом и видеокамерами, улучшило обзор при работе с внешней подвеской. Кроме этого, на вертолете применены современные системы предупреждения столкновения с землей, другими воздушными судами и препятствиями.
"В настоящее время Ростех проводит работы по расширению характеристик вертолета Ми-171А2 в части возможности взлета, посадки и перевозки пассажиров в условиях горной местности на высотах до 5 000 метров над уровнем моря, — рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков. — Для каждого пассажира и бортпроводника будет установлен комплект индивидуального кислородного оборудования. Проведение испытаний с последующим одобрением Росавиацией главного изменения в сертификат вертолета запланировано на 2022 год, после чего будет проводиться процедура валидации данной опции в авиационных властях Индии и других стран".
Дежурный по шельфу
В 2022 году начнутся летные испытания российского офшорного вертолета Ми-171А3. Он создан в помощь нефтегазовым компаниям, которые в поисках новых шельфовых месторождений двигаются все дальше от берега.
"На морских платформах, зачастую в суровых климатических условиях без вертолетов не обойтись. Сегодня с их помощью выполняется свыше трети всех офшорных операций. Парк вертолетов, действующих на месторождениях, разделен на две части: одни предназначены для перевозки пассажиров, вторые — для поисково-спасательных работ", — говорит Артяков.
Вертолеты семейства "Ми" летали на шельфы еще в советские времена и успели заслужить репутацию надежных машин, хорошо приспособленных к подобным работам. К примеру, Ми-8Т способен брать на борт до 24 пассажиров и преодолевать 500 км. Однако старые модели вертолетов не соответствуют современным нормам летной годности, в частности, безопасности полетов над водной поверхностью. Одновременно с этим они имеют больший расход топлива и устаревшее бортовое оборудование.
Разработка современного офшорного вертолета в России началась в 2018 году, а уже в феврале 2020-го "Вертолеты России" совместно с российскими компаниями ТЭК утвердили облик машины.
Ми-171А3 с максимальным взлетным весом 13 000 кг и дальностью полета до 1 000 км соответствует требованиям безопасности вертолетных услуг в энергетическом секторе Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Кроме этого, вертолет оснащен системой аварийного приводнения и спасательными плотами.
Развитие семейства "Ми" продолжается. Новые двигатели, авионика, несущие и рулевые винты, системы навигации, а также внедрение композитных материалов позволяют вертолетам Ми-8 соответствовать самым современным авиационным требованиям. В классе гражданских тяжелых вертолетов (максимальная взлетная масса от 10 до 16 т) Ми-8/17 в течение нескольких лет удерживают порядка 90% мирового рынка в количественном измерении. И, по мнению конструкторов Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, потенциал "восьмерки" для модернизации практически неисчерпаем.
Василий Кучушев