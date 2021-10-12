Эволюция Ми-8. Как легендарной "восьмерке" удается идти в ногу со временем

В год 60-летия первого полета Ми-8 рассказываем об истории этой знаменитой машины и ее современных модификациях

В Национальном центре вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова завершились опытно-конструкторские работы по усовершенствованию вертолета Ми-8МТВ-5-1. По данным холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), обновленная машина отвечает всем современным требованиям армейской авиации Воздушно-космических сил РФ. Следующий этап — серийное производство и поставка в войска. Рождение легенды Вертолет Ми-8 (на первых этапах разработки В-8) создавался в рамках проекта модернизации многоцелевого вертолета Ми-4, выпускавшегося с начала 1950-х годов. Сперва "воcьмерку" планировалось оснастить газотурбинным двигателем вместо поршневого, улучшить эргономику и повысить грузоподъемность. В итоге коллектив разработчиков под руководством конструктора Михаила Миля создал новый летательный аппарат: силовая установка была перенесена из носовой части в пространство над салоном, кабина пилотов оснащена более обширным остеклением, вместо четырехопорного установлено трехопорное шасси.

Описание Пассажирский вертолет В-8, 1962 год © Е.Полонский/ТАСС

9 июля 1961 года в воздух поднялся первый опытный экземпляр В-8 с одним турбовинтовым двигателем АИ-24В и четырехлопастным винтом. 2 августа 1962 года прототип В-8А с двумя двигателями ТВ2-117 и пятилопастным винтом впервые оторвал от земли летчик-испытатель Николай Лёшин, а 17 сентября того же года машина совершила первый полноценный полет. Новинку показали на воздушном параде в Тушино, а затем выставили на ВДНХ как образец новейших технологий в вертолетостроении. Серийное производство Ми-8 стартовало в марте 1965 года в Казани. Вертолет 100 профессий Спрос на Ми-8 превзошел все ожидания: в 1970-м даже пришлось запускать второе серийное производство в Улан-Удэ. Первыми все преимущества новой машины оценили на "гражданке". Ми-8 способен работать в условиях труднодоступной для других видов транспорта местности, садиться и взлетать с небольших неподготовленных площадок. Машину с такими размерами и грузоподъемностью очень ждали в отдаленных регионах страны, в местах, где велась добыча полезных ископаемых, добраться до которых можно было лишь по воздуху.

Описание Цех окончательной сборки вертолетов Ми-8, Улан-Удэ, 1993 год © Владимир Матвиевский/ТАСС

В 1968 году на вооружение принимается военная модификация Ми-8. Первые боевые вертолеты были предназначены для перевозки личного состава и вооружения, десантирования подразделений морской пехоты, эвакуации раненых, огневой поддержки, подавления огневых точек противника, постановки помех. Со временем применение Ми-8 в вооруженных силах расширилось, появились вертолеты-минеры, летающие мастерские, заправщики и даже амфибии. Всего с 1960-х выпущено около 100 модификаций этой универсальной машины. Сегодня легендарные "восьмерки" можно увидеть по всему миру — вертолет поставлялся более чем в 80 стран. Конструкция Ми-8 оказалась настолько успешной, что производство и совершенствование вертолета не прекращается до сих пор. Ми-8МТВ-5М В конце августа Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" посетил министр обороны России Сергей Шойгу, которому была продемонстрирована модернизированная версия военно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5-1, стоящего на вооружении российской армии.

Описание Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, на основе которого создан Ми-8МТВ-5М © Донат Сорокин/ТАСС

Ми-8МТВ-5-1 поставляется силовым структурам РФ с 2011 года. По данным Ростеха, он предназначен для широкого спектра задач, среди которых перевозка грузов до 4 т и участие в поисково-спасательных операциях. Одним из главных отличий Ми-8МТВ-5-1 стало то, что вертолет может прекрасно ориентироваться даже в полной темноте. В кабине пилотов установлено светотехническое оборудование, которое в комплексе с очками ночного видения позволяет летать в темное время суток на предельно малых высотах, взлетать и садиться на неподготовленные площадки. Среди конструктивных особенностей фюзеляжа Ми-8МТВ-5-1 — расширенная левая дверь. Вместо стандартных створок, откидывающихся вручную, — аппарель, которая открывается с помощью гидравлического привода, что значительно сокращает время подготовки вертолета к погрузке и выгрузке. Новая версия — Ми-8МТВ-5М, которую показали министру обороны, получила самое современное бортовое оборудование: многофункциональный дисплей, цифровой автопилот, современный комплекс связи и вспомогательную силовую установку ТА-14 отечественного производства. Ми-8МТВ-5М также способен выполнять ночные полеты с применением очков ночного видения, а его системы навигации и контроля метеорологической обстановки интегрированы в единое информационное поле. Современный комплекс средств связи унифицирован со всеми поставляемыми в интересах Минобороны России вертолетами и обеспечивает функцию обмена данными между машинами. Вертолеты Ми-8МТВ-5-1, находящиеся в эксплуатации, могут быть доработаны до облика модернизированного Ми-8МТВ-5М.

В дальнейших планах модернизации вертолетов серии Ми-8/17 для военно-транспортных версий, поставляемых различным заказчикам, — улучшение летно-технических характеристик за счет применения новой несущей системы. Машины будут оборудованы лопастями вертолета Ми-38 и Х-образным рулевым винтом. На этапе проектирования лопастей для Ми-38 они испытывались на "восьмерке". Таким образом, это техническое решение уже опробовано и будет внедряться в серию Алексей Белых управляющий директор Казанского вертолетного завода

Арктическая "восьмерка" Серийное производство арктической машины — Ми-8АМТШ-ВА — началось в 2015 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"). Морозоустойчивый вертолет был создан специально для Арктики и Крайнего Севера. Среди главных особенностей конструкции — уникальная система подогрева агрегатов, благодаря которой даже при –60 °С двигатели вертолета заводятся с пол-оборота. Ми-8АМТШ-ВА также оснащен улучшенной теплоизоляцией фюзеляжа.

Описание Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Летать на большие расстояния (до 1400 км) машина может благодаря внешним дополнительным топливным бакам. В целях безопасности экипажа и пассажиров на борту размещены специальные морские спасательные костюмы.

Вертолеты этой модификации налетали в Арктике уже несколько тысяч часов и отлично себя зарекомендовали в суровых северных условиях. Уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии позволяет вертолету оперативно запустить двигатели даже в самый сильный мороз, что крайне важно для организации экстренных вылетов спасателей Алексей Козлов управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода

На прошедшем Восточном экономическом форуме было подписано первое соглашение на поставку четырех арктических вертолетов МЧС России. "Это соглашение важно для развития системы безопасности в Арктической зоне. Такие вертолеты незаменимы при тушении природных пожаров, могут выполнять санитарную эвакуацию и доставку спасателей в труднодоступную местность. Они предназначены для работы в условиях северных широт, для которых характерны низкие температуры и высокая ветровая нагрузка. Новые вертолеты поступят на вооружение создаваемых арктических звеньев МЧС России для защиты населения и территорий Арктического региона Российской Федерации и обеспечения безопасности Северного морского пути", — отметил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. Штурмовой спецназовец Транспортно-десантные операции, огневая поддержка, обеспечение действий сил специального назначения — вот лишь неполный список того, что может новый военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВН.

Машина разработана фирмой "Миль" на базе Ми-8АМТШ, известного под грозным именем "Терминатор". Опытный образец этого типа впервые продемонстрировали широкой публике на выставке МАКС-2017. По данным производителя, благодаря бортовому комплексу обороны, титановой и кевларовой броне вертолет получил повышенную боевую живучесть и защищенность. Броня укрывает не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолета, но и грузовую кабину с десантниками. Для удобства их высадки Ми-8АМТШ оборудован двумя сдвижными дверями и дополнительными люками. На борту машины пулеметы калибра 12,7 мм, неуправляемые ракеты, бомбы различного калибра, а также комплекс управляемых ракет с обзорно-прицельной системой, что позволяет вести борьбу с воздушными и наземными целями, уничтожать огневые точки и бронетехнику противника. В основе новой несущей системы вертолета — усовершенствованный винт с цельнокомпозитными лопастями современной аэродинамической компоновки. Его применение в сочетании с более мощными двигателями позволило повысить маневренность, скорость полета, получить новые характеристики при работе в высокогорье и жарком климате. Еще одна важная особенность Ми-8АМТШ-ВН — более эффективный Х-образный рулевой винт. Вертолет оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой, дополненной поисковым прожектором с инфракрасным спектром, двухдиапазонным светотехническим оборудованием и адаптирован под применение очков ночного видения. Многие боевые задачи могут выполняться в автоматическом режиме благодаря интегрированному пилотажно-навигационному комплексу и цифровому автопилоту. Во время полета он уменьшает нагрузку на экипаж. Новое "сердце" для гражданской машины Многоцелевой вертолет Ми-171А2 — одна из самых современных модификаций вертолетов типа Ми-8/17, результат глубокой модернизации сертифицированной за рубежом гражданской модели Ми-171А1. Обновление получили несущая система с трансмиссией, электронная начинка и "сердце" машины — двигатель.

Описание Многоцелевой вертолет Ми-171А2 © Роман Азанов/ТАСС

Турбовальный двигатель ВК-2500 разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) в рамках программы импортозамещения. Агрегат пришел на смену украинскому ТВ3-117, которым оснащались вертолеты Ми-8/17 поздних серий. Сегодня на Ми-171А2 устанавливаются моторы последней модификации ВК-2500ПС-03 — гражданская версия двигателей, применяемых на боевых ударных вертолетах Ми-28Н. Основные отличия нового двигателя — современная российская электронная система автоматического управления и противопомпажная защита. Блок автоматического регулирования и контроля БАРК-78, разработанный "ОДК-Климов", позволил увеличить мощность двигателя на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы и показатели топливной экономичности. Как отмечают разработчики, винтокрылые машины с такими двигателями надежно защищены от отказа силовой установки, которая может возникнуть из-за мощных потоков воздуха или сильного снижения давления в условиях жаркого климата и в высокогорных районах. В Ми-171А2 была модернизирована и система бортового оборудования. Применение цифрового комплекса КБО-17 концерна "Радиоэлектронные технологии", созданного по принципу "стеклянной кабины" с пилотажно-навигационным комплексом и видеокамерами, улучшило обзор при работе с внешней подвеской. Кроме этого, на вертолете применены современные системы предупреждения столкновения с землей, другими воздушными судами и препятствиями. "В настоящее время Ростех проводит работы по расширению характеристик вертолета Ми-171А2 в части возможности взлета, посадки и перевозки пассажиров в условиях горной местности на высотах до 5 000 метров над уровнем моря, — рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков. — Для каждого пассажира и бортпроводника будет установлен комплект индивидуального кислородного оборудования. Проведение испытаний с последующим одобрением Росавиацией главного изменения в сертификат вертолета запланировано на 2022 год, после чего будет проводиться процедура валидации данной опции в авиационных властях Индии и других стран". Дежурный по шельфу В 2022 году начнутся летные испытания российского офшорного вертолета Ми-171А3. Он создан в помощь нефтегазовым компаниям, которые в поисках новых шельфовых месторождений двигаются все дальше от берега.

"На морских платформах, зачастую в суровых климатических условиях без вертолетов не обойтись. Сегодня с их помощью выполняется свыше трети всех офшорных операций. Парк вертолетов, действующих на месторождениях, разделен на две части: одни предназначены для перевозки пассажиров, вторые — для поисково-спасательных работ", — говорит Артяков. Вертолеты семейства "Ми" летали на шельфы еще в советские времена и успели заслужить репутацию надежных машин, хорошо приспособленных к подобным работам. К примеру, Ми-8Т способен брать на борт до 24 пассажиров и преодолевать 500 км. Однако старые модели вертолетов не соответствуют современным нормам летной годности, в частности, безопасности полетов над водной поверхностью. Одновременно с этим они имеют больший расход топлива и устаревшее бортовое оборудование. Разработка современного офшорного вертолета в России началась в 2018 году, а уже в феврале 2020-го "Вертолеты России" совместно с российскими компаниями ТЭК утвердили облик машины. Ми-171А3 с максимальным взлетным весом 13 000 кг и дальностью полета до 1 000 км соответствует требованиям безопасности вертолетных услуг в энергетическом секторе Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Кроме этого, вертолет оснащен системой аварийного приводнения и спасательными плотами.

Одна из самых важных характеристик таких вертолетов — возможность летать в сложных метеоусловиях. Ми-171А3 готов к всепогодной эксплуатации при любом климате: морском, тропическом или холодном, при температурах от –50 до +50 °С, в любых широтах и даже в условиях обледенения. Большое внимание уделяется также способности вертолета выполнять спасательные операции. Для этого машина оснащается специальным поисковым комплексом и спасательным оборудованием Владимир Артяков первый заместитель гендиректора Ростеха