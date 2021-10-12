Военные РФ провели стрельбы в Каспии с применением ракетного комплекса "Калибр"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля "Великий Устюг" провел практические стрельбы в Каспийском море с применением ракетного комплекса "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Экипаж малого ракетного корабля "Великий Устюг" Каспийской флотилии (КФл) в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса "Калибр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военные также впервые применили беспилотники для контроля поражения береговых целей."Военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан-10" и "Элерон-3", осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля "Дагестан", - добавили в ЮВО.

Общий налет беспилотников КФл в летнем периоде обучения 2021 года составил около 500 часов. Военнослужащие организовали более 200 полетов беспилотников. Полеты проводились днем и ночью в различных погодных условиях, в том числе в горной местности. Беспилотники применялись военными флотилии для разных целей.