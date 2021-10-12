Черноморский флот отправит в Средиземное море два фрегата с ракетами "Калибр"

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Фрегаты Черноморского флота проекта 11356 "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", оснащенные ракетным комплексом "Калибр-НК", готовятся к выполнению задач боевой службы в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Средиземном море. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" готовятся отправиться из Севастополя в дальнюю морскую зону, где усилят постоянную группировку ВМФ России в Средиземном море", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас корабли приступили к выполнению комплекса предпоходовых мероприятий.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

В 2020 году в состав постоянной группировки ВМФ в Средиземном море вместе с фрегатом "Адмирал Григорович" входил "Адмирал Макаров". Как сообщалось ранее, фрегат "Адмирал Макаров" до конца этого года будет проходить плановый ремонт в сухом доке на Севастопольском судоремонтном заводе.

"Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - головной и первый серийный фрегаты проекта 11356 соответственно. Корабли вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК". "Адмирал Григорович" совершил пуски этих ракет по террористическим группировкам в Сирии в ноябре 2016 года и в июне 2017 года. "Адмирал Эссен" в мае и июне 2017 года участвовал в ракетном ударе по позициям террористов близ сирийской Пальмиры и сирийской провинции Хама.