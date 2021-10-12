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Испытания Ми-171А2 пройдут в горах на высоте до 5 тыс. м в 2022 году

Для каждого пассажира и бортпроводника установят комплект индивидуального кислородного оборудования

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Высота полета вертолета Ми-171А2 в горной местности будет увеличена до 5 тыс. м, испытания усовершенствованной машины назначены на 2022 год. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

"В настоящее время Ростех проводит работы по расширению характеристик вертолета Ми-171А2 в части возможности взлета, посадки и перевозки пассажиров в условиях горной местности на высотах до 5 тыс. метров над уровнем моря", - сказал Артяков.

По его словам, для каждого пассажира и бортпроводника будет установлен комплект индивидуального кислородного оборудования. "Проведение испытаний с последующим одобрением Росавиацией главного изменения в сертификат вертолета запланировано на 2022 год, после чего будет проводится процедура валидации данной опции в авиационных властях Индии и других стран", - подчеркнул первый заместитель гендиректора.

Ми-171А2 - новейший представитель семейства вертолетов Ми-8/17. Машина оснащена интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17, который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа. Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких температур и повышенной влажности. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование позволяет успешно эксплуатировать вертолет днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также над водой. Также машина способна совершать длительные беспосадочные полеты.

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