Российские военные применят боевой опыт Сирии на учениях ОДКБ "Эшелон" в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Сирийский боевой опыт будет положен в основу действий российских военнослужащих на специальных учениях "Эшелон-2021" с силами и средствами материально-технического обеспечения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Таджикистане в октябре. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Лемякин.

"В ходе учения отработаем широкий спектр задач материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ с учетом опыта вооруженных конфликтов современности, в том числе в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе", - сказал он.

По словам Лемякина, подразделения выполнят учебно-боевые задачи по развертыванию объектов складской инфраструктуры, полевых пунктов массовой заправки техники, эвакуации поврежденных бронемашин с поля боя, доставке материальных средств, боеприпасов и другие вопросы тылового и технического обеспечения.

В практических действиях будет задействовано более 500 военнослужащих из Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана.

В октябре на территории Таджикистана вблизи границы с Афганистаном пройдут совместные учения с воинскими контингентами государств - членов ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", к которым будет привлечено более 2,7 тыс. военнослужащих. Учения "Эшелон", которые запланированы на 18-23 октября, впервые пройдут в Таджикистане.