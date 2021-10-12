Подлодка проекта 636.3 "Магадан" вошла в состав ВМФ России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Магадан" вошла в состав ВМФ России во вторник. На субмарине был поднят Андреевский флаг.

"На протяжении многих лет Военно-морской флот последовательно наращивает свой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил. Вот и сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение: мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль - подводную лодку "Магадан". Это уже третья подводная лодка, построенная на "Адмиралтейских ветвях" для Тихоокеанского флота", - сказал на церемонии поднятия флага врио начальника Главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев.

Подлодка "Магадан" заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года в высокой (91%) степени готовности. Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года.

Серия из шести подлодок модернизированного проекта 636 строится на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота России. Первая субмарина "Петропавловск-Камчатский" передана заказчику в декабре 2019 года, вторая - "Волхов" - спущена на воду в декабре 2019 года, проходит заводские испытания.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3 900 тонн, рабочая глубина погружения - 240 м, предельная - 300 м, дальность хода - 7 500 миль.