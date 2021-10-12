Эксперт назвал существенной, но не катастрофичной для РФ потерю рынка сбыта патронов в США

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Экономический удар от санкций США против российских производителей патронов к гражданскому оружию будет серьезным, но к катастрофе рынка не приведет. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее издание РБК сообщило, что Россия может лишиться крупнейшего рынка сбыта патронов в связи с вступлением в силу с 7 сентября новых санкций США по Закону о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act).

"Это серьезный удар, но выход найдут, как всегда <...> К катастрофе рынка, конечно, все это не приведет, так как сейчас практически все заводы частные, и капиталисты выход обязательно найдут, просто увеличатся издержки", - считает Мураховский.

По его оценке, из-за повышения издержек цены на патроны могут вырасти для российского частного потребителя. При этом эксперт подчеркнул, что для российских производителей потеря рынка сбыта в США - очень серьезный удар, который может поставить под вопрос финансовую состоятельность некоторых заводов в РФ.

"Американский рынок - самый большой в мире, он больше, чем вся Латинская Америка, больше, чем вся Африка. Он даже больше, чем основные европейские страны, в которых разрешено владение охотничьим или индивидуальным нарезным оружием", - напомнил Мураховский.

Проблемы рынка

В свою очередь военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с ТАСС высказал мнение, что новые санкции США могут привести к потере Россией не только американского, но и европейского рынка сбыта патронов для гражданского оружия. "США до последнего времени были крупнейшим покупателем российского стрелкового оружия, в том числе патронов. На обеспечение интересов покупателей США работал практически весь гражданский патронный сектор российской промышленности. Это очень серьезный удар по нам, тем более что второй рынок, который для нас закрывается, - это Европа", - сказал Литовкин.

Он пояснил, что после ввода санкций США европейцы тоже перестанут сотрудничать с российскими производителями из опасений, что санкции могут быть введены и против них. Эксперт подчеркнул, что подобный пример уже был, когда Франция отказалась поставить России вертолетоносцы "Мистраль".

"Европейский рынок существенный. В сравнении с российским этот рынок сбыта в разы больше, потому что российский рынок стрелкового оружия еще не сформировался, и наше законодательство не способствует формированию нормального рынка оборота стрелкового вооружения и, соответственно, сбыта патронов", - отметил Литовкин.

Он пояснил, что в России рынок гражданского оружия зарегламентирован и инциденты со стрельбой в школах не способствуют его формированию, так как ведут к принятию запретительных мер.

По словам эксперта, введение новых санкций США - проявление нечестной конкуренции. "Это то, чем США грешат постоянно, потому что речь идет в большей степени о гражданском и спортивном оружии. Это в некоторых случаях частники, которые выпускали патроны конкретно под западные стандарты. Для них это, конечно, катастрофа сейчас", - сказал Литовкин.

Нужна госпомощь

Директор патронного завода "Азот" Владимир Субботин в беседе с ТАСС отметил, что "в таких непростых условиях, когда отрасль находится под ощутимым внешним давлением, отечественный производитель особенно нуждается в поддержке государства". "Для нас, по сути, закрыты финансово наполненные западные рынки, практически невозможно приобретать новые перспективные технологии для дальнейшего развития отрасли", - сказал он.

По его мнению, господдержка могла бы выражаться в форме различных финансовых инструментов в виде льготных кредитов, предоставления налоговых каникул, освобождения от части налогов. Помощь могла бы также заключаться и в увеличении объемов гособоронзаказа в части патронов.

"Меры господдержки уже достаточно отработаны по другим отраслям. В этой ситуации очень надеемся, что какой-то механизм поддержки будет все же избран и российскому производителю патронов помогут", - заключил Субботин.

Власти США 20 августа объявили о введении в отношении России второго раунда санкций по американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act). Они ограничивают "постоянный импорт" в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России через отказ в предоставлении американским импортерам новых лицензий на ввоз этой продукции. При этом одномоментно поставки российских патронов в США из-за санкций не остановятся. Согласно введенным ограничениям, "новые или уже поданные, но еще не одобренные заявки на разрешение импорта огнестрельного оружия или боеприпасов к нему из России будут отклоняться".