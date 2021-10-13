Источник: переход на Тихоокеанский флот подлодки "Магадан" запланировали на 2022 год

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Переход на Тихоокеанский флот (ТОФ) дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Магадан", которая 12 октября вошла в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ, запланирован на 2022 год. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Главному штабу ВМФ России.

"Магадан" отправится в межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот в 2022 году", - сказал он.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

"Магадан" - третья подводная лодка проекта 636.3, построенная на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) для ТОФ. По данным источника ТАСС, две первые лодки этой серии - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - в настоящее время совершают межфлотский переход с Балтики и в ближайшее время войдут в зону ответственности ТОФ.

Подлодка "Магадан" была заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года. Контракт на строительство серии из шести субмарин для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года. Подлодки проекта 636.3 - носители крылатых ракет "Калибр-ПЛ" - относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин и являются одними из самых малошумных в мире.