Источник: первая бригада С-500 защитит небо Москвы и Центрального промышленного района РФ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Первый бригадный комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 поступил в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны", - сказал он, не уточнив состав соединения и дату его передачи. ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

По словам собеседника агентства, вторая бригада С-500 будет передана войскам в первой половине 2022 года. Он напомнил, что речь идет о "многолетнем контракте".

16 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что система С-500 начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний. 20 июля Минобороны РФ сообщило, что ЗРС выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность военной техники ПВО России.

ЗРС С-500 "Прометей" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года. С-500 придет на смену ЗРС С-400 "Триумф".