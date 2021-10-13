Комитет Думы одобрил законопроект о продлении предельного срока службы генералов армии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне одобрил к первому чтению законопроект, позволяющий увеличивать решением президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота. Документ внес на рассмотрение палаты президент России Владимир Путин.

"В ходе заседания рассмотрен и рекомендован к рассмотрению в первом чтении законопроект "О внесении изменения в статью 49 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", который направлен на отмену ограничения при продлении срока контракта о прохождении военной службы до 70 лет для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе комитета по обороне.

Согласно законопроекту "на срок, установленный решением президента Российской Федерации", сможет заключаться новый контракт о прохождении военной службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота. По действующему законодательству предельный возраст пребывания на военной службе для них составляет 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", - говорится в пояснительной записке. В связи с этим инициативой "предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении".